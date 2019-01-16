Російського чемпіона, який не повернув "золото" Олімпіади, серйозно покарали

Чемпіон ОІ-2014 у Сочі Олександр Зубков був дискваліфікований рішенням Міжнародної федерації бобслею і скелетону (IBSF). Покарання триватиме до грудня 2020 року.

Олександр Зубков Радянський спорт

Бобслеїсти Зубков, а також Олександр Касьянов, Ільвір Хузін і Олексій Пушкарьов визнані винними у вживанні заборонених препаратів. Їх звинуватили у використанні забороненого методу під час здачі проб — підміна сечі. Результати спортсменів із 2014 року відповідним рішенням анульовані.

Під час дискваліфікації спортсменам заборонено займатися діяльністю, пов'язаною із бобслеєм. У тому числі й займати адміністративні посади. Зубков — діючий президент Федерації бобслею Росії.

1 лютого 2018 року арбітражний суд в Лозанні визнав Зубкова винним у порушенні антидопінгових правил. Але 21 листопада 2018-го Московський міський суд дозволив російському бобслеїсту не виконувати рішення CAS, залишивши виграні на Олімпійських іграх у Сочі медалі у себе.

Це викликало негативну реакцію із боку Міжнародного олімпійського комітету (МОК), а також CAS. Організації зажадали від росіянина повернути нагороду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вживанні мельдонію попався російський керлінгіст Олександр Крушельницький. За рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні він був позбавлений бронзової медалі Ігор-2018 і відсторонений від змагань.

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