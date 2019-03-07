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Російського чемпіона позбавили перемоги за підлу витівку на Універсіаді — опубліковане відео

Російського чемпіона позбавили перемоги за підлу витівку на Універсіаді — опубліковане відео
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Російського лижника Івана Якімушкіна позбавили "золота" фіналу чоловічого спринту на Універсіаді після підлого вчинку.

Олександр Терентьєв лідирував у забігу, але Якімушкін, котрий ішов позаду, схопив його за палицю, у такий спосіб спробувавши сповільнити. Терентьєв вирвав інвентар, але на фініші став тільки другим, а Якімушкін перетнув фінішну лінію першим.

Судді розглянули епізод і підтвердили вину переможця. Якімушкіна дискваліфікували, Терентьєва перемістили на перше місце. Другим став казахстанський лижник Ассет Дюссенов, третім – представник Росії Андрій Собакар.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярську, де з 2 по 12 березня проходить Всесвітня зимова Універсіада, через приїзд Путіна вибілювали сніг, почорнілий від бруду і автомобільних вихлопів. У центрі міста брудні замети посипали з мішків білим снігом.

Нагадаємо, що Україна бойкотує Універсіаду в Росії.

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Тема
Універсіада
Місце
РосіяКрасноярськ
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Бред какой то. Как можно ухватить кого то за палку когда у тебя самого в руке палка??? Если что то и было то скорее всего непреднамеренное зацепление.
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Бурмака Роман
Бурмака Роман
Чего разгалделись? Всё по скрепам!!!
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