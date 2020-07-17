Російського бійця вигнали з UFC через татуювання секунданта.

Російського бійця Романа Богатова звільнили з UFC за "неонацистське" татуювання його секунданта Олексія Кісера.

Журналіст Чісанга Малата звернув увагу на те, що на правому лікті тренера Богатова зображено "чорне сонце", і опублікував скриншот моменту у себе в Twitter.

"Жах! У тренера Богатова є неонацистське татуювання", – підписав Малата свою публікацію.

Пост про татуювання секунданта Богатова Twitter Чісанги Малати

Татуювання секунданта Богатова Twitter Чісанги Малати

Кісер, який також є професійним бійцем, був знятий з турніру UFC Fight Night 172, в рамках якого він на короткому повідомленні погодився брати участь у поєдинку, а Богатова нібито звільнили. Кісер підтвердив, що його контракт з UFC був анульований.

Відзначимо, що для Богатова бій проти бразильця Леонардо Сантоса на UFC 251 був дебютним під егідою промоушену. Він програв своєму супернику одноголосним рішенням суддів. Під час поєдинку з росіянина було знято два очки за заборонені удари в пах і голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі всі результати турніру UFC 251 і опубліковані відео боїв.