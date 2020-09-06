Російського бійця UFC побили в октагоні за хамський вчинок перед поєдинком. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 10:13, 6.09.2020 Оновлено: 10:14, 6.09.2020

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаев зазнав поразки від 26-річного представника Бразилії Мішеля Перейри.

Бій на турнірі UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасі (США) завершився в заключному раунді після вдало проведеного задушливого прийому з боку бразильського спортсмена.

Перейра (в жовтих трусах) зміг провести кілька вдалих прийомом

За день до поєдинку на дуелі поглядів росіянин відзначився хамською витівкою, вдаривши Перейру.

"Не знаю, чому він тоді так вчинив. Але я говорив йому, що відплачу за ляпас, і зробив це в бою. Я чоловік, і мені не можна давати ляпаса. Саме тому в октагоні я цілував долоні і наносив удари. Імадаев більше так не зробить", – сказав Перейра на пресконференції після зустрічі.

Перейра зім'яв росіянина в октагоні
Імадаев пропускав удари один за одним

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2010 відбувся знаменитий бій, в якому боксер був нокаутований за понти на рингу. Мексиканець Едісон Міранда став опускати руки, демонстративно показуючи, що удари опонента не приносять йому ніякої шкоди.

У якийсь із моментів Едісон загрався і пропустив потужний аперкот, який відправив його в важкий нокаут.

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