Російського бійця UFC побили в октагоні за хамський вчинок перед поєдинком. Відео
Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаев зазнав поразки від 26-річного представника Бразилії Мішеля Перейри.
Бій на турнірі UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасі (США) завершився в заключному раунді після вдало проведеного задушливого прийому з боку бразильського спортсмена.
За день до поєдинку на дуелі поглядів росіянин відзначився хамською витівкою, вдаривши Перейру.
"Не знаю, чому він тоді так вчинив. Але я говорив йому, що відплачу за ляпас, і зробив це в бою. Я чоловік, і мені не можна давати ляпаса. Саме тому в октагоні я цілував долоні і наносив удари. Імадаев більше так не зробить", – сказав Перейра на пресконференції після зустрічі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2010 відбувся знаменитий бій, в якому боксер був нокаутований за понти на рингу. Мексиканець Едісон Міранда став опускати руки, демонстративно показуючи, що удари опонента не приносять йому ніякої шкоди.
У якийсь із моментів Едісон загрався і пропустив потужний аперкот, який відправив його в важкий нокаут.