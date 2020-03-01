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1 березня • оновлено в 10:49
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Російського бійця UFC Магомеда Анкалаева освистали після бою з Іоном Куцелабой

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Російського бійця змішаних єдиноборств Магомеда Анкалаева освистали після бою з молдаванином Іоном Куцелабой на турнірі UFC Fight Night 169 в Норфолку, США.

На 38-й секунді Куцелаба пропустив серію потужних ударів, став хитатися і рефері зупинив поєдинок, що викликало обурення у молдавського бійця.

Після оголошення росіянина переможцем, американська публіка почала голосно висловлювати невдоволення Анкалаевим.

Російський спортсмен у відповідь показав їм середній палець руки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США
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Roma Roma
Roma Roma
В этом вся рюсия!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А у рюзге скота и пальцы есть? Там только копыта!
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