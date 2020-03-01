Російського бійця змішаних єдиноборств Магомеда Анкалаева освистали після бою з молдаванином Іоном Куцелабой на турнірі UFC Fight Night 169 в Норфолку, США.

На 38-й секунді Куцелаба пропустив серію потужних ударів, став хитатися і рефері зупинив поєдинок, що викликало обурення у молдавського бійця.

Після оголошення росіянина переможцем, американська публіка почала голосно висловлювати невдоволення Анкалаевим.

Російський спортсмен у відповідь показав їм середній палець руки.

Новини Лідера збірної Росії освистали на чемпіонаті світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць MMA одним ударом зламав суперникові хребет. У першому раунді отримав сильний удар коліном в спину, але не дивлячись на різку біль зміг продовжити зустріч.

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