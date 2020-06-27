Російського бійця MMA нокаутували рідкісним ударом

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Іван Бухтояров зазнав поразки на турнірі Belarusian Fighting Championship BFC 55 в Мінську від місцевого спортсмена Вадима Ролича.

Поєдинок у вазі до 93 кг завершився в першому ж раунді. 29-річний росіянин захопив ногу суперника і перевів сутичку в партер. Іван проводив больовий прийом на ахілл, забувши зовсім про захист. У цей момент Ролич відмінно потрапив бекфістом в щелепу і вимкнув Бухтоярова.

Цей удар є несподіваним, з огляду на те, що вкрай рідко застосовується спортсменами і захист проти нього часто не напрацьован. В історії Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) було всього 7 випадків нокаутом бекфістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на цьому ж турнірі 22-річний бельгійський боєць чеченського походження зазнав розгромної поразки.

Поєдинок у ваговій категорії до 77 кілограмів проти 18-річного білоруса Артема Бабашка завершився нокаутом на 19-й секунді.