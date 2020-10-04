Чемпіона світу з Росії нокаутували за 14 секунд першим же ударом. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 12:33, 4.10.2020 Оновлено: 12:49, 4.10.2020

Багаторазовий чемпіон світу з дзюдо і самбо серед майстрів в суперважкій ваговій категорії Тимур Магдієв зазнав розгромної поразки на турнірі Fight Nights Global.

Поєдинок за правилами змішаних єдиноборств (ММА) проти 44-річного Юрія Кисельова завершився на 14-й секунді. Перший же удар Кисельова потрапив в щелепу 52-річному суперникові. Боєць як підкошений звалився на настил.

Рефері був змушений припинити поєдинок. Це один з найшвидших нокаутів в історії промоушена Fight Nights Global.

Кисельов здобув шосту перемогу, також у нього п'ять поразок. У Магдієва 15 перемог і три поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американський боксер Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) переміг жорстким нокаутом представника Білорусі Івана Баранчика (20-2, 13 КО) в бою за пояс WBC Silver в першій напівсередній вазі.

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