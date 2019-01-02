Російським спортсменам загрожує повна ізоляція

Керівники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розчаровані діями Росії, яка зірвала всі обумовлені раніше терміни щодо передачі організації даних Московської антидопінгової лабораторії.

Це було однією із умов відновлення статусу Російського антидопінгового агентства в правах. Тепер такі дії влади можуть привести до повної ізоляції російських атлетів і недопуску їх до найбільших міжнародних змагань, враховуючи Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році.

Крейг Ріді

"Я вкрай розчарований тим, що здача даних не була здійснена в строки, обумовлені Виконавчою радою у вересні нинішнього року. Відтоді WADA працювала з російською владою, щоб встигнути до дедлайну, що, очевидно, було б в інтересах чесного спорту. Процес, обумовлений Виконавчою радою у вересні, тепер буде запущений", — заявив президент WADA Крейг Ріді.

Комітет WADA з розгляду відповідності збереться 14-15 січня 2019 року і прийме рішення про те, як діяти в нинішніх реаліях щодо російських спортсменів і Російського антидопінгового агентства.

Раніше глава Американського антидопінгового агентства Тревіс Тайгарт закликав керівників Всесвітнього антидопінгового агентства знову позбавити Росію статусу відповідності стандартам і відсторонити від участі в змаганнях.

Погляд карикатуристів на допінгову проблему в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін безглуздо виправдався, заявивши що вважає допінг-скандал із російськими спортсменами надмірно політизованим. Глава РФ категорично не згоден із думкою про незаконне втручання держави.