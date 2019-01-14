Російський волейболіст викинувся із вікна: подробиці трагедії

23-річний російський волейболіст Микита Марченко викинувся із вікна після того, як вліз у великі борги, граючи на тоталізаторі.

У передсмертній записці він відверто розповів про те, що брав гроші в кредит для того, щоб продовжувати грати, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Микита Марченко sports.ru

"Скоро весілля, зарплати немає. Ось тут і почалося. Став брати кредити. І почав ставити. Ставив постійно в надії підняти грошей і закрити борги. Не буду вдаватися у подробиці, у двох словах – програв усе. Тому зараз я на краю, швидше за за все, ви мене більше не побачите. Втомився від усього. Зарплату, яку обіцяли, не платять, повинні більше мільйона. Ці гроші вирішили б усі проблеми, але керівництво клубу любить обманювати і красти", – написав Марченко.

Тelegram-канал "Мутко проти"

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