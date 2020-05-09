Тренер змішаних бойових мистецтв (ММА) з Санкт-Петербург побив продавщицю магазину в кримському Новому Світі, яка попросила його надіти медичну маску.

Продавець відмовилася обслуговувати чоловіка з супутницею без масок. Незабаром спортсмен повернувся і демонстративно плюнув в продавщицю. Жінка кинула в тренера банку з консервацією, але не потрапила, після чого гість з Пітера витягнув робітницю торгівлі на вулицю, де завдав їй кілька ударів.

"Він став кричати і плюнув мені в обличчя, і відразу вони швидко стали виходити. Я кинула їм під ноги банку з консервованими помідорами. Він почав бити мене кулаком по обличчю, по голові, бив ногами, колінами", - розповіла місцевим ЗМІ постраждала Гузель Окорокова.

Постраждала Гузель Окорокова

За словами кримчанки, в госпіталізації їй відмовили через коронавiрус. Їй вкололи знеболююче, але коли ефект пройшов, продавщицю стало нудити, у неї паморочилося в голові, боліли груди, а на обличчі і животі виявилися гематоми.

Нападник під час опитування поліцією кілька разів хвалився, що займається ММА, згадавши свій тренерський статус.

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