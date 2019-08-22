Російський танцюрист вдарив партнерку по обличчю на ЧС: спортивні підсумки 21 серпня

На чемпіонаті світу з танго російський танцюрист вдарив партнерку, а в Португалії забили найбільш неймовірний гол в історії футболу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 21 серпня.

Крім того, іспанський футболіст Сіто Рієра принизливо висловився про Україну. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

На ЧС танцюрист з Росії вдарив партнерку кулаком в обличчя

Без єдиного дотика: в Португалії забили найбыльш неймовірний гол в історії футболу

"Зіпсована країна": іспанський футболіст різко висловився про Україну

Коноплянку "забракували" в Туреччині - ЗМІ

Наречена Роналду роздяглася і знялася в скандальній рекламі

Український спортсмен-зрадник втратив місце у збірній Росії і пропустить чемпіонат світу

"Хочу бачити": Суркіс звернувся до вболівальників "Динамо"

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!