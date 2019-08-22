Російський танцюрист вдарив партнерку по обличчю на ЧС: спортивні підсумки 21 серпня

На чемпіонаті світу з танго російський танцюрист вдарив партнерку, а в Португалії забили найбільш неймовірний гол в історії футболу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 21 серпня.
Крім того, іспанський футболіст Сіто Рієра принизливо висловився про Україну. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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