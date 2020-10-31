Багаторазовий призер російських турнірів по пауерліфтингу і силового екстриму Олександр Говязов заразився коронавірусом.

Спортсмен у себе в Instagram зізнався, що не вірив в існування COVID-19, але тепер відчув весь жах на собі.

"COVID-19 існує, а я не вірив! Думав звичайне ГРВІ та як зазвичай зробили з мухи слона. Але ні це реально жахливий вірус, який б'є по всім вашим слабких місцях", – написав Олександр.

Олександр Говязов захворів COVID-19 Instagram Олександра Говязова

За словами росіянина він 4-й день перебуває "в коматозі" з температурою 38-39 градусів.

"Вивертає все кістки, особливо всі мої травми, які були за все моє життя, відсутність запаху і смаку відповідно і апетиту, дике першіння і кашель. Загалом я зловив повний джекпот", – зазначив пауерлифтер.

В кінці Говязов звернувся до своїх пiдписників берегти здоров'я.

"Якби я знав що може бути так х*рово і у мене була б можливість офіційно піти на ізоляцію будучи здоровим я б точно закрився вдома і дотримувався б всіх заходів по ізоляції. Шкода, що мені не надали таку можливість. Все таки здоров'я – це найголовніше. Бережіть себе і своїх близьких. Сподіваюся, весь цей жах скоро закінчиться", – підсумував російський спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-центр в Польщі оголосив себе "церквою здорового тіла", щоб уникнути закриття через карантин, пов'язаного з пандемією COVID-19.