Російський "м'ясник" нокаутом відправив суперника на ношах до лікарні - опубліковано відео

Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Сергій Мартинов на прізвисько М'ясник ледь не покалічив суперника на турнірі RCC 7.

Мартинов нокаутував бразильця Тіаго Ласередо в першому раунді, після чого його довго не могли привести до тями. Спортсмена довелося понести на носилках і госпіталізувати.

ММА - це завжди жорстко 😬



Російський боєць Сергій Мартинов відправив у глухий нокаут Тьяго Ласередо на турнірі RCC 7. Бразилець покидав залу на ношах.



Під час обстеження лікарі виявили у нього пошкодження шиї, але спортсмен вже може самостійно пересуватися. pic.twitter.com/ygglK5WBCt - SPORT24.ru (@ sport24_ru) December 14, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер убивчим нокаутом відправив суперника до лiкарнi.

Поєдинок в середній вазі на арені "Термінал" в Броварах завершився жорстким ударом в 4-му раунді.

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