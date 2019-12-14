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14 грудня • оновлено в 20:59
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Російський "м'ясник" нокаутом відправив суперника на ношах до лікарні - опубліковано відео

2.9т
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Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Сергій Мартинов на прізвисько М'ясник ледь не покалічив суперника на турнірі RCC 7.

Мартинов нокаутував бразильця Тіаго Ласередо в першому раунді, після чого його довго не могли привести до тями. Спортсмена довелося понести на носилках і госпіталізувати.

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Чемпіон світу нокаутом відправив суперника в лікарню - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер убивчим нокаутом відправив суперника до лiкарнi.

Поєдинок в середній вазі на арені "Термінал" в Броварах завершився жорстким ударом в 4-му раунді.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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