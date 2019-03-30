Російський гонщик потрапив в смертельну ДТП під час змагань: момент потрапив на відео

Учасник першого етапу чемпіонату Росії з трофі-рейдів в Геленджику трагічно загинув в аварії. Водій екіпажу не впорався з керуванням під час проходження траси.

Машина відхилилася від маршруту на 100 метрів і, полетівши зі схилу, перекинулася і впала в обрив. Від отриманих травм один з членів екіпажу помер на місці, а другий доставлений до міської лікарні з черепно-мозковою травмою, повідомляє lenta.ru.

Чемпінат Росії з трофі-рейдів https://raf-trophy.su

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пілот команди "КАМАЗ-майстер" Сергій Купріянов ледь не загинув під час ралі Africa Eco Race 2019. Представник РФ в фінішному створі не впорався з керуванням свого баггі (невеликий легкий автомобіль високої прохідності для їзди по несильно пересіченому бездоріжжю).

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