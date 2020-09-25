Російський екстремал встановив рекорд, протягнувши Airbus: відео

Олександр Чеканов Інші види спорту 21:28, 25.09.2020

Росіянин Денис Вовк встановив неофіційний рекорд по трек-пулу (тяга в спеціальній упряжці авто, фури, літака, поїзда і т.п. – ред.), протягнувши кілька метрів літак Airbus A-319.

Під час першої спроби Вовк зміг зрушити 43-тонний лайнер на метр, а під час другої – на цілих чотири метри, повідомляє НТВ.

"Нічого важкого немає. Головне, відпрацювати без помилок. Я хотів показати, що все реально, головне вірити в себе і працювати", – зізнався екстремал.

За словами організаторів, щоб зрушити Airbus A-319 потрібно як мінімум 13 осіб. Крім того, спроби протягнути настільки важкий транспортний засіб роблять атлети вагою понад 150 кг, а Вовк важить менше 90.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шестимісячний малюк встановив світовий рекорд у водних лижах.

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