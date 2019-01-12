Російський екіпаж переїхав глядача під час ралі "Дакар-2019": опубліковано моторошне відео

Під час п'ятого етапу ралі в Дакарі стався жахливий інцидент. Екіпаж російської команди "КАМАЗ-майстер" втратив контроль і наїхав на одного з глядачів.

Після старту в автомобіля вийшов з ладу редуктор переднього моста. Водієві довелося їхати на задньому приводі. На одному з підйомів вантажівка намагався об'їхати натовп, що стояв на трасі. Люди розбіглися в різні боки, а одному з уболівальників не вдалося уникнути зіткнення через сипучий пісок. "КАМАЗ" заднім колесом наїхав на глядача, але пілот вантажівки не бачив цього моменту, повідомляє прес-служба команди.

Організатори розглянули епізод і прийняли рішення дискваліфікувати "КАМАЗ-мастер" з гонки. При цьому команда обіцяла допомогти з лікуванням потерпілого вболівальника.

Ралі "Дакар-2019" kamazmaster.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Об'єднаних Арабських Еміратах в неділю, 25 листопада, відбувся 18-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Заключний, 18-й етап елітної автопершості пройшов в Абу-Дабі і ознаменувався важкою аварією на першому колі.

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