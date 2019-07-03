Російський депутат взяв участь в змаганнях і помер

Російський тріатлоніст Віталій Дерягин загинув на змаганнях у Фінляндії. Спортсмену стало зле під час запливу. Дєрягіна доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати.

Віталій Дерягин соц мережі

"Ми отримали інформацію від фінської влади про загибель на спортивних змаганнях з триатлону нашого громадянина Віталія Дєрягіна. Консульство надає всебічну підтримку родичам по оформленню документів на вивезення тіла", - розповів РІА Новини консул Росії в Фінляндії Олександр Зеленов.

Дерягин також був депутатом Елабужскоої міської ради третього скликання, заступником генерального директора із закупівель АТ "Ессен Продакшн АГ".

Віталій Дерягин соцмережі

Віталій Дерягин соцмережі

Віталій Дерягин соцмережі

Віталій Дерягин соцмережі

Віталій Дерягин соцмережі

Віталій Дерягин соцмережі

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