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Російський депутат взяв участь в змаганнях і помер

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Російський тріатлоніст Віталій Дерягин загинув на змаганнях у Фінляндії. Спортсмену стало зле під час запливу. Дєрягіна доставили в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати.

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

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"Ми отримали інформацію від фінської влади про загибель на спортивних змаганнях з триатлону нашого громадянина Віталія Дєрягіна. Консульство надає всебічну підтримку родичам по оформленню документів на вивезення тіла", - розповів РІА Новини консул Росії в Фінляндії Олександр Зеленов.

Дерягин також був депутатом Елабужскоої міської ради третього скликання, заступником генерального директора із закупівель АТ "Ессен Продакшн АГ".

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

Віталій Дерягин

Віталій Дерягин

соцмережі

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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Гагарин долетался ,а тот добегался и доплавался....
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