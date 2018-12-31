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Російський чемпіон влаштував бойкот ЗМІ і тут-таки поплатився

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Російський лижник, дворазовий чемпіон світу, Сергій Устюгов відмовився від спілкування з журналістами до старту чемпіонату світу. При цьому Міжнародна федерація з лижних видів спорту (FIS) розкритикувала спортсмена.

Устюгов, вигравши 15-кілометрову гонку на етапі "Тур де Скі" в Тоблахе прийняв рішення не спілкуватися з пресою до чемпіонату світу, про що повідомив тренер збірної Росії Маркус Крамер. "Мені це не подобається, але Сергій сказав все гранично ясно. Він сказав, що йому потрібно спокій", – наводить слова фахівця "Євроспорт".

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Сергій Устюгов

Сергій Устюгов

Представники FIS тут же відзначили, що не потерплять подібних демаршів. "Таке не може статися. Ми цього не дозволимо", – заявила координатор FIS по роботі з медіа Доріс Каллен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський біатлоніст зганьбився під час Різдвяної гонки.

Читайте всі новини по темі "лижні гонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
лижні гонки
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