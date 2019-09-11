Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Російський чемпіон в фекаліях виграв міжнародний марафон

7.4т Читати матеріал російською

Представник Чувашії Олександр Новиков виграв міжнародний марафон серед чоловіків на дистанції 42,1 кілометр, який пройшов в Пермі.

Перемога далася спортсмену дуже важко - на дистанції у нього не витримав шлунок, спровокувавши викид випорожнень.

На фінішній прямій організм Новикова працював на межі людських можливостей і фінішував росіянин, будучи весь в фекаліях.

Олександр Новіков

Олександр Новіков

КП

Олександр Новіков

Олександр Новіков

КП

Новини
У Росії гімнасток руками змусили прибирати фекалії: з'явилося відео з ДЮСШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії марафон завершився смертельної трагедією. Забіг був на 40 кілометрів.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Місце
Росія Перм
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
5
32
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
50
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Что за народец! Если не обосрет,так обгадит...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинцы народ бережливый и где попало свое дерьмецо не разбрасывают, от того шаровары и носят, все туда складывают.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
6
Рейт Адам
Рейт Адам
Викентий Зееленфройндт, не бомби,казломордый)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
коршун федот
коршун федот
Страна -па.Раша.Об чем речь? Быть обосранным - нормальное состояние как для па.Раши, так и для коз.ло.мордых .он бежал, чтоб выиграть пятуха говняного.Это Яго мечта!
Показати коментар повністю
Відповісти
7
1

Блоги / думки

ads pixel