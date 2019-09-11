Російський чемпіон в фекаліях виграв міжнародний марафон

Представник Чувашії Олександр Новиков виграв міжнародний марафон серед чоловіків на дистанції 42,1 кілометр, який пройшов в Пермі.

Перемога далася спортсмену дуже важко - на дистанції у нього не витримав шлунок, спровокувавши викид випорожнень.

На фінішній прямій організм Новикова працював на межі людських можливостей і фінішував росіянин, будучи весь в фекаліях.

Олександр Новіков КП

Олександр Новіков КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії марафон завершився смертельної трагедією. Забіг був на 40 кілометрів.

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