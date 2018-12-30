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Російський чемпіон світу, який звинуватив Путіна в окупації Криму, викликав захват у соцмережах

4.8тЧитати матеріал російською

Новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов, який прилюдно виступив проти окупації Росією Кримського півострова, захопив користувачів всесвітньої мережі.

Коментатори в Twitter і Facebook палко обговорюють скандальні слова росіянина про те, що він "цілком на боці України".

"Як же круто, що в шахах з'явився думаючий (не тільки за дошкою) чемпіон світу! Дубов просто шикарний у цьому інтерв'ю", — пишуть користувачі.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Росії Володимир Путін після такого скандального інтерв'ю привітав Дубова. У мережі слова глави РФ порівняли з "вилитими помиями".

Читайте всі новини по темі "шахи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
шахичемпіонат світу з шахів
Місце
Росія
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Фейк, растиражированый рагульскими сми. Ничего такого Дубов не говорил. Но у хохлов, как всегда, если перемоги нет и не предвидется, то её нужно придумать.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
в России может и появился думающий,ждём теперь когда на окраине появится,а то одних мордобойцев воспитывает,да прыгунов...Да,мазепинцы?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
минин,серьёзно? Вопрос тебе,на интеллект.Назови ка мне ,собака чубатая,самую бедную страну в Европе.Подсказка-это не Албания.
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минин евген
минин евген
Smekalov Sergey, иди соси писю быдло кацапское. неграмотный, необразованный и немытый, из говна вылез и пальцы расставлять начал. учи историю, чмо, росися - окраина.
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