Російський чемпіон світу, який звинуватив Путіна в окупації Криму, викликав захват у соцмережах

Новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов, який прилюдно виступив проти окупації Росією Кримського півострова, захопив користувачів всесвітньої мережі.

Коментатори в Twitter і Facebook палко обговорюють скандальні слова росіянина про те, що він "цілком на боці України".

"Як же круто, що в шахах з'явився думаючий (не тільки за дошкою) чемпіон світу! Дубов просто шикарний у цьому інтерв'ю", — пишуть користувачі.

Як же круто, що в шахах з'явився думаючий (не тільки за дошкою) чемпіон світу! Дубов просто шикарний в цьому інтерв'ю! https://t.co/iTMpzZfZa9 - Pavel Shkapenko (@PShkapenko) 29 грудня 2018 р

Вигравши чемпіонат світу зі швидких шахів # wrbc2018 в Петербурзі, росіянин Данило Дубов дав докладне інтерв'ю Євгену суворі, і сказав: "безумовно, по кримського питання я цілком на боці України". І думаєш - молодець хлопець, але друга думка - а не заклюють його тепер ?! - Михайло Голубєв (@golubev_mikhail) 29 грудня 2018 р

Молодець, не боїться сказати те, що думають всі розсудливі люди, в тому числі в Росії. - Ruslan Kutuev (@mackutos) 29 грудня 2018 р

Нарешті в Росії з'явився молодий дуже талановитий хлопець який має яйця і не боїться говорить правду.У нього велике майбутнє https://t.co/O7ybqaDg1e pic.twitter.com/4zsxw8mTvj - Silvio Danailov (@SilvioDanailov) 29 грудня 2018 р

Молодець і по Криму і по правам жінок в Саудівській Аравії він має рацію, з іншого боку, можливо з приходом шахів і у саудитів ситуація буде змінюватися. - Japar (@JaparUsenov) 29 грудня 2018 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Росії Володимир Путін після такого скандального інтерв'ю привітав Дубова. У мережі слова глави РФ порівняли з "вилитими помиями".