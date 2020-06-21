Російський чемпіон програв в головному бою UFC Вегас 3

Знаменитий російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) і чемпіон M-1 Challenge у важкій вазі Олександр Волков зазнав поразки від Кертіса Блейдса.

Волков - Блейдс

Головний бій турніру UFC Вегас 3, що проходив в Лос-Анджелесі (США) завершився одноголосним рішенням суддів на користь 29-річного американця: 48-46, 48-47, 49-46.

Велика частина поєдинку пройшла за явної переваги Блейдса, який легко перекладав бій в партер. 31-річний росіянин завдав більше число точних ударів (127-116), однак на підсумковий результат це не вплинуло. Американський боєць провів 25 тейкдаунов (14 у Волкова) і здобув перемогу.

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Волков - Блейдс

Кертіс Блейдс

Для Блейдса ця перемога стала 14-ю в кар'єрі і 4-й поспіль. Волков має на своєму рахунку 31 перемогу і 8 поразок в MMA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод за участю рефері стався на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) Serbian Battle Championship 28, який пройшов в сербському місті Оджаци.

Після того, як Славолюб Мітіч відправив Адріана Радовановіча у важкий нокаут ударом в голову, арбітр хотів швидко зупинити бій, проте через поспіх підсковзнувся, полетівши на канвас октагону.