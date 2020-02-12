Російський борець зламав шию під час бою: спортивні підсумки 11 лютого

Російський борець Гаджимурад Магомедов зламав шию під час поєдинку, а українські легкоатлетки влаштували феєрію на турнірі у Словаччині.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 11 лютого.
Крім того, у мережі показали жахливі умови тренувань української стрибунки Наталії Прищепи напередодні Олімпіади-2020. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
Повний тріумф: українські легкоатлетки влаштували феєрію на престижному турнірі
"Головою у двері": в мережі показали жахливі умови тренування української чемпіонки Європи
Дагестанський боєць зламав шию на змаганнях у Росії – опубліковане відео
"В пекло і назад": Чісора розкрив секрет перемоги над Усиком
"Побєдоносіє в трусах": в Росії відбувся безглуздий турнір до "75-річчя Перемоги"
У Росії помер легендарний футболіст "Спартака"
Усик виступив із важливою заявою про своє здоров'я
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "Олімпіади-2020" на сайті "OBOZREVATEL".