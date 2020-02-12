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12 лютого • оновлено в 10:24
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Російський борець зламав шию під час бою: спортивні підсумки 11 лютого

1.3т
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Російський борець Гаджимурад Магомедов зламав шию під час поєдинку, а українські легкоатлетки влаштували феєрію на турнірі у Словаччині.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 11 лютого.

Крім того, у мережі показали жахливі умови тренувань української стрибунки Наталії Прищепи напередодні Олімпіади-2020. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Олімпіади-2020 легка атлетика MMA
Особи
Наталія Прищепа Дерек Чісора Олександр Усик
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