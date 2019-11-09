Російський боєць здобув ефектну перемогу на турнірі UFC в Москві

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Забiт Магомедшаріпов переміг американця Келвіна Каттара.

Головний бій турніру UFC Fight Night 163 пройшов в Москві і завершився одноголосним рішенням суддів: 29:28.

Перший раунд пройшов в рівній боротьбі і невеликому темпі, де обидва бійці віддали перевагу стійці. Лише в кінцівці п'ятихвилинки спортсмени обмінялися гострими випадами.

У другому раунді швидкість, техніка і майстерність Забiта поступово стала проявлятися все яскравіше. Росіянин краще працював на дистанції і на 1.48 провернув свою коронну підсічку, але не став продовжувати бій в партері.

Незважаючи на те, що деякі "ляпаси" прилітали від Каттара, різноманітніше атакував саме Забiт .

У третьому раунді американський боєць спробував переламати хід зустрічі і навіть провів Flying knee, але росіянин перевів бій у партер, де діяв успішніше до самого гонгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в андеркарті цієї зустрічі двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою.

Поєдинок закінчився в першому раунді, після того, як німецький боєць, у якого лише одна нирка, зловив суперника важелем ліктя.

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