Російський боєць UFC влаштував бійку на весіллі в Дагестані. Відео

Російський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Гаджимурад Антигулов взяв участь у масовій бійці на весіллі в Дагестані.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, на столах не було спиртних напоїв, а спортсмен хотів випити, тому приніс їх із собою. До нього кілька разів підходили з проханням прибрати алкоголь, але Антигулов відмовлявся.

У якийсь момент у бійця здали нерви, і він (на відео в синій кофті) вирішив розібратися з одним з гостей, але отримав потужний удар. Після цього в залі почалася масова бійка, яку вдалося зупинити без поліції.

Бійцю не сподобалася відсутність алкоголю на столах Telegram-канал Baza

Антигулов провів 28 поєдинків у професіоналах, вигравши 20 із них. Його дебют в UFC відбувся в 2016 році. Всього на його рахунку 6 боїв під егідою промоушену, останні 4 з яких закінчилися для нього поразками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві непереможного бійця MMA затримали за бійку з колишнім поліцейським.