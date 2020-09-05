Російський боєць UFC відзначився хамським вчинком на дуелі поглядів. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 10:32, 5.09.2020

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаев вдарив бразильця Мішела Перейру під час традиційної дуелі поглядів перед поєдинком.

Імадаев впритул наблизився до бразильця, підніс руку зі стиснутим кулаком до обличчя бразильського бійця, а потім ударив його долонею. Після цього президент UFC Дейна Уайт розтягнув бійців. Поєдинок між Імадаевим і Перейрою пройде в ніч на 6 вересня в рамках турніру UFC Fight Night 176.

25-річний Імадаев провів десять боїв за правилами змішаних єдиноборств, здобувши вісім перемог і програв у двох з них. На рахунку 27-річного бразильця 23 перемоги, 12 поразок, ще один бій з його участю завершився без результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні гравця збірної Росії вигнали з клубу за хамський вчинок на дорозі.

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