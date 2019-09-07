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8 вересня • оновлено в 11:13
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Російський боєць програв фантомним нокаутом - опубліковано відео

119.4т Читати матеріал російською

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Мурад Каламов (10-2) зазнав несподіваної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat 97, який пройшов в Краснодарі.

У поєдинку проти співвітчизника Іслама Мешева (8-2) Каламов поступився технічним нокаутом, однак на повторі було помітно, що "фатальний" удар Мешева не був серйозним.

Рефері так був вражений падінням Каламова і активністю на добиванні його суперника в партері, що вирішив передчасно зупинити бій. Сам Калама також був обурений таким рішенням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств ефектно переміг американця на турнірі Bellator 225. Головний вечір бою в Бріджпорті завершився у другому раунді нокаутом.

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Тема
MMA
Місце
Росія Краснодар
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Махов Макс
Махов Макс
Блиновслопат переел, баец! Бгггггаааа
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так второй российский борец выйграл фантомным нокаутом . Смотри видео
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Александрович Валера
Александрович Валера
Кацaп Кацaпыч, я еще на твоей могиле гопака станцую
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Александрович Валера, на обоих насрать! Ты шо, скот, друзей тут нашел? Здохни, тварь паРРашная!
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