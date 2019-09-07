Російський боєць програв фантомним нокаутом - опубліковано відео

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Мурад Каламов (10-2) зазнав несподіваної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat 97, який пройшов в Краснодарі.

У поєдинку проти співвітчизника Іслама Мешева (8-2) Каламов поступився технічним нокаутом, однак на повторі було помітно, що "фатальний" удар Мешева не був серйозним.

Рефері так був вражений падінням Каламова і активністю на добиванні його суперника в партері, що вирішив передчасно зупинити бій. Сам Калама також був обурений таким рішенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств ефектно переміг американця на турнірі Bellator 225. Головний вечір бою в Бріджпорті завершився у другому раунді нокаутом.

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