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7 лютого • оновлено в 09:38
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Російський боєць почав "бикувати" і був жорстко нокаутований за 3 секунди

110.7т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Руслан Гусейнов зазнав нещадної поразки в турнірі "Битва за хайп", заснованому Аміраном Сардаровим і Едвардом Білом та присвяченому MMA.

Перед поєдинком з 18-річним Омаром Нурутдіновим 29-річний Гусейнов демонстрував всіляку неповагу до суперника, "бикуючи" під час стартової промови судді.

Така самовпевненість закінчилася для новосибірця погано. Уже на третій секунді він отримав потужний удар в голову і відправився "відпочивати" на настил октагону.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на вечорі боксу в Дубаї. Представник Об'єднаних Арабських Еміратів перед поєдинком демонстрував всіляку впевненість у своїй перемозі, влаштувавши перед суперником запальні танці. Опонент покарав його за такі понти, нокаутувавши вже в першому раунді.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Росія
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Троянов Роман
Троянов Роман
В бою, где 2 Россиянина должен победить Россиянин и проиграть))) Автор ты просто ДНИЩЕ!
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Врадій Сергій
Врадій Сергій
Троянов Роман, из-за чего у тебя так припекло? да там написано "российский боец" и что тут не правильного ? Что надо было написать, что он каzапский ?
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Алик Алик
Алик Алик
Один российский боец вырубил другого российского бойца . Что тут удивительного
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Врадій Сергій
Врадій Сергій
Алик Алик, новость не об этом, а о том он выкаблучивался, а потом потом получил по щам. ты че читать не умеешь ?
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь=====>>- https://cuz.su/mblog
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