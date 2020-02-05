Російський боєць змішаних єдиноборств Руслан Гусейнов зазнав нещадної поразки в турнірі "Битва за хайп", заснованому Аміраном Сардаровим і Едвардом Білом та присвяченому MMA.

Перед поєдинком з 18-річним Омаром Нурутдіновим 29-річний Гусейнов демонстрував всіляку неповагу до суперника, "бикуючи" під час стартової промови судді.

Така самовпевненість закінчилася для новосибірця погано. Уже на третій секунді він отримав потужний удар в голову і відправився "відпочивати" на настил октагону.

Новини Непереможний російський боксер був побитий українцем за понти перед боєм

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався на вечорі боксу в Дубаї. Представник Об'єднаних Арабських Еміратів перед поєдинком демонстрував всіляку впевненість у своїй перемозі, влаштувавши перед суперником запальні танці. Опонент покарав його за такі понти, нокаутувавши вже в першому раунді.

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