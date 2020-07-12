Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Петр Ян виграв чемпіонський бій за вакантний пояс Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі, ставши другим чемпіоном UFC з Росії.

Раніше пояс належав олімпійському чемпіону з боротьби Генрі Сехудо, який в травні заявив про завершення кар'єри.

Петр Ян - Жозе Альдо

Бій проти бразильця Жозе Альдо на турнірі UFC 251, який проходив на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, завершився технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Петр Ян - Жозе Альдо

27-річний росіянин виглядав впевненіше на старті зустрічі, потім Альдо зміг перехопити ініціативу, але з третього раунду Петр знову працював першим номером.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Ближче до кінця Альдо підсів функціонально. У п'ятому раунді Ян зміг перевести бій у партер, де фінішував бразильця.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Кращі моменти бою

Відео 5-го раунду

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.