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Російський боєць переміг нокаутом і став чемпіоном UFC. Відео найкращих моментів бою

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
2,0 т.
Петро Ян

Петро Ян нокаутував Жозе Альдо.

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Петр Ян виграв чемпіонський бій за вакантний пояс Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі, ставши другим чемпіоном UFC з Росії.

Раніше пояс належав олімпійському чемпіону з боротьби Генрі Сехудо, який в травні заявив про завершення кар'єри.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Бій проти бразильця Жозе Альдо на турнірі UFC 251, який проходив на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, завершився технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

27-річний росіянин виглядав впевненіше на старті зустрічі, потім Альдо зміг перехопити ініціативу, але з третього раунду Петр знову працював першим номером.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Ближче до кінця Альдо підсів функціонально. У п'ятому раунді Ян зміг перевести бій у партер, де фінішував бразильця.

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Петр Ян - Жозе Альдо

Кращі моменти бою

Відео 5-го раунду

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

ОАЕАбу ДабіUFCПетр Ян
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