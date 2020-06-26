Російський боєць ММА заявив про спробу Путіна узурпувати владу

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Едуард Вартанян виступив категорично проти ухвалення правок до Конституції країни.

На думку чемпіона світу з бойового самбо, ідея змін спрямована на те, щоб повністю зосередити владу в руках президента Володимира Путіна.

"Чи потрібен лідер, який більше говорить, ніж робить, і у якого слова розходяться з діями. За 20 років можна зробити величезні зміни, цьому приклад велика кількість країн. Якщо порівняти 2000-й і 2008-й, то економічні показники будуть, звичайно, вражаючі. А порівняйте 2014-й і 2020-й, різниця негативна, що за рівнем життя, що за доходами. Висновок, очевидний: будь-яка узурпація влади веде до застою. І всі поправки націлені тільки на одне – це зосередити владу у президента. Я проти змін, краще і правильніше, щоб почала працювати нинішня конституція", – написав Вартанян на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Боєць ММА виступив проти внесення поправок до конституції Росії Instagram Едуарда Вартаняна

Він закликав не підтримувати внесення змін до правового акту.

Відзначимо, що загальноросійське голосування щодо поправок до конституції проходить із 25 червня по 1 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов припустив, що чемпіонат Росії з футболу буде зупинено після голосування за поправки до конституції.