Російський боєць ММА заявив про спробу Путіна узурпувати владу
Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Едуард Вартанян виступив категорично проти ухвалення правок до Конституції країни.
На думку чемпіона світу з бойового самбо, ідея змін спрямована на те, щоб повністю зосередити владу в руках президента Володимира Путіна.
"Чи потрібен лідер, який більше говорить, ніж робить, і у якого слова розходяться з діями. За 20 років можна зробити величезні зміни, цьому приклад велика кількість країн. Якщо порівняти 2000-й і 2008-й, то економічні показники будуть, звичайно, вражаючі. А порівняйте 2014-й і 2020-й, різниця негативна, що за рівнем життя, що за доходами. Висновок, очевидний: будь-яка узурпація влади веде до застою. І всі поправки націлені тільки на одне – це зосередити владу у президента. Я проти змін, краще і правильніше, щоб почала працювати нинішня конституція", – написав Вартанян на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Він закликав не підтримувати внесення змін до правового акту.
Відзначимо, що загальноросійське голосування щодо поправок до конституції проходить із 25 червня по 1 липня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Олексій Андронов припустив, що чемпіонат Росії з футболу буде зупинено після голосування за поправки до конституції.