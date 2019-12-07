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7 грудня • оновлено в 14:09
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Російський боєць ММА придушив суперника в дебютному поєдинку

1.1т
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Російський боєць змішаного стилю (MMA) Хасан Магомедшаріпов провів перший професійний двобій, виступивши на турнірі Gorilla Fighting Championship (GFC).

Бій завершився в першому раунді. Магомедшаріпов зумів зайняти домінуючу позицію і провести задушливий прийом на співвітчизнику Аміру Насирову, для якого поразка стала першою в кар'єрі (при єдиній перемозі).

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19-річний Магомедшаріпов - молодший брат діючого спортсмена Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Заблоковано Магомедшаріпова. Останній на турнірі в Росії переміг американця Келвіна Кеттера.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
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