Російський боєць ММА придушив суперника в дебютному поєдинку

Російський боєць змішаного стилю (MMA) Хасан Магомедшаріпов провів перший професійний двобій, виступивши на турнірі Gorilla Fighting Championship (GFC).

Бій завершився в першому раунді. Магомедшаріпов зумів зайняти домінуючу позицію і провести задушливий прийом на співвітчизнику Аміру Насирову, для якого поразка стала першою в кар'єрі (при єдиній перемозі).

19-річний Магомедшаріпов - молодший брат діючого спортсмена Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Заблоковано Магомедшаріпова. Останній на турнірі в Росії переміг американця Келвіна Кеттера.

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