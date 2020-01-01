Російський боєць ММА переміг нокаутом за мільйон доларів

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Алі Ісаєв нокаутував американця Джареда Рошольта в фіналі Гран-прі Professional Fighting League (PFL) і отримав призові у розмірі 1 млн доларів.

За хвилину до кінця 4-го раунду 36-річний уродженець Махачкали перевів бій у партер, де найпотужнішими добиванні відправив опонента в нокаут. Суддя зупинив зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко здобув впевнену перемогу над американцем Квінта Джексоном.

Центральний поєдинок турніру Bellator 237 пройшов в Японії на "Сайтама Супер Арена" і завершився жорстким нокаутом в дебюті зустрічі.

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