Російський боєць змішаних єдиноборств Джамбулат Балієв був затриманий після перестрілки в одному з районів Москви.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, вважається, що причиною конфлікту між сторонами стали гроші. В розбірках взяли участь дев'ять чоловік. Один із них постраждав. В результаті перестрілки було порушено кримінальну справу за трьома статтями: хуліганство, замах на вбивство і незаконний обіг зброї.

Джамбулат Балієв iMag.one

Балієв виступає в напівсередній ваговій категорії. Він є майстром спорту і почав професійну кар'єру в 2015 році. На його рахунку дві перемоги в шести проведених боях. Останній поєдинок бійця відбувся в березні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський боєць MMA Ендрю Водсворт був заарештований після того, як зарізав колишню коханку на очах у її дочки.

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