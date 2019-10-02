Російський чемпіон побив поліцейських, які намагалися його затримати

Російський чемпіон із джиу-джитсу Набі Амадзієв був затриманий у Москві за виготовлення підробленої медичної книжки.

За інформацією Telegram-каналу Baza, при затриманні Амадзієв чинив опір і побив двох поліцейських у штатському. Відзначається, що постраждалі отримали медичну допомогу і змогли продовжити службу.

Амадзієв – багаторазовий переможець всеросiйських турнірів із джиу-джитсу і дворазовий призер чемпіонату Росії із грепплінгу (боротьби з використанням захоплень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Кузбасу і Сибіру, володар Кубка Росії і Кузбасу, переможець Першості Росії Болот Атакулов був убитий у результаті бійки в одному з барів Ленінська-Кузнецького (Кемеровська обл).

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