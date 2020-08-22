Російський боєць Bellator виграв нокаутом чемпіонський бій

Російський боєць змішаних єдиноборств Вадим Немков став чемпіоном Bellator в напівважкій вазі.

На турнірі Bellator 244, який пройшов в Анкасвіллi (Коннектикут, США), 28-річний Немков нокаутував чинного володаря титулу Райана Бейдера.

У другому раунді 28-річний Немков влучив 37-річному американцю хайкіком в голову і перевів бій у партер. Представник США зміг піднятися і почав тікати по октагону, спробувавши дотягнути до перерви. Немков наздогнав опонента і знову звалив його на канвас. Суддя після третього падіння зупинив бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі Bellator 244 знаменитий український боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов (24-0) переміг 27-річного американця Марка Леммінгера (11-2).

Зустріч завершилася технічним нокаутом в першому раунді.

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