Російських легкоатлетів поселили на ЧС у "будинок колгоспника" з отруєною їжею

На чемпіонаті світу з легкої атлетики-2019, який 27 вересня стартує в Досі (Катар), стався перший скандал.

Збірна Норвегії залишила готель, в який заселилася на час проведення ЧС, через масові випадки отруєння.

Чемпіонат світу з легкої атлетики стартує в Катарі 27 вересня

Відзначимо, що також в цьому готелі проживає і збірна Росії.

"Умови проживання в готелі жахливі, перший поверх весь в золоті, а решта - натуральний будинок колгоспника. Якщо порівнювати умови цього готелю з тим місцем, де ми жили два роки тому, то в Лондоні був готель 15 зірок", - заявив представник російської делегації в коментарі ТАСС.

За словами джерела, першою забила на сполох норвезька збірна, яка відразу ж прийняла рішення змінити готель.

"Їжа тут така, що неможливо їсти. Норвежці, масово постраждалі від їжі, дуже оперативно переїхали в інший готель. Можу з усією впевненістю заявити, що рівень проживання та якість їжі в цьому готелі не відповідає рівню чемпіонату світу. IAAF (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій – Ред.) повинна негайно розібратися в цій ситуації", - зазначив представник збірної Росії.

Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде в Досі з 27 вересня по 6 жовтня. Цікаво, що російські легкоатлети через допінговий скандал виступлять на турнірі під нейтральним прапором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію офіційно спіймали на брехні в зв'язку з позитивними допінг-пробами.

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