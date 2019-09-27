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27 вересня • оновлено в 19:41
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Російських легкоатлетів поселили на ЧС у "будинок колгоспника" з отруєною їжею

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На чемпіонаті світу з легкої атлетики-2019, який 27 вересня стартує в Досі (Катар), стався перший скандал.

Збірна Норвегії залишила готель, в який заселилася на час проведення ЧС, через масові випадки отруєння.

Чемпіонат світу з легкої атлетики стартує в Катарі 27 вересня

Чемпіонат світу з легкої атлетики стартує в Катарі 27 вересня

Відзначимо, що також в цьому готелі проживає і збірна Росії.

"Умови проживання в готелі жахливі, перший поверх весь в золоті, а решта - натуральний будинок колгоспника. Якщо порівнювати умови цього готелю з тим місцем, де ми жили два роки тому, то в Лондоні був готель 15 зірок", - заявив представник російської делегації в коментарі ТАСС.

За словами джерела, першою забила на сполох норвезька збірна, яка відразу ж прийняла рішення змінити готель.

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"Їжа тут така, що неможливо їсти. Норвежці, масово постраждалі від їжі, дуже оперативно переїхали в інший готель. Можу з усією впевненістю заявити, що рівень проживання та якість їжі в цьому готелі не відповідає рівню чемпіонату світу. IAAF (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій – Ред.) повинна негайно розібратися в цій ситуації", - зазначив представник збірної Росії.

Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде в Досі з 27 вересня по 6 жовтня. Цікаво, що російські легкоатлети через допінговий скандал виступлять на турнірі під нейтральним прапором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію офіційно спіймали на брехні в зв'язку з позитивними допінг-пробами.

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Катар Доха
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a alexeyon
a alexeyon
россияние опять "выступят на турнире под нейтральным флагом" ? снова под флагом OAR ? Орально Анальная Rеспублика.... ахахахаха, ну б..я и уморы)))
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
a alexeyon, это при условии, что на допинге не попадутся !
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А Украинские так и остались в свинарнике?
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Григорьев Григорий, баран - это тот кто живёт в стаде, наблюдающий чтоб пастух палкой не огрел, молящийся на этого же пастуха и молча жрёт траву в ожидании стать шашлыком где-нибудь в Сирии или в Донбассе или куда пошлют. Ничего не напоминает ?
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Григорьев Григорий, Хватить молиться на Украину, займитесь своим хлевом, провинциалы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где в заголовке про команду Норвегии?
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