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10 червня • оновлено в 18:34
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Російських легкоатлетів можуть позбавити нейтрального статусу

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Генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус заявив, що легкоатлетів з РФ позбавлять можливості виступати під нейтральним прапором на міжнародних змаганнях, якщо Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не виплатить штраф у розмірі 5 мільйонів доларів.

"П'ять мільйонів доларів обов'язково мають бути виплачені. Я не хочу випереджати рішення World Athletics, але наслідки можуть бути важкими. Якщо платіж не буде внесений до 1 липня, буде розглянуто питання членства ВФЛА у World Athletics і питання про нейтральний статус наших легкоатлетів. Маю на увазі, що всього цього нас можуть позбавити. Це відкине російську легку атлетику назад на довгі роки, наші спортсмени просто не зможуть виступати ні в якому статусі. Це точно", – цитує Гануса видання Чемпіонат.

Російських легкоатлетів можуть позбавити нейтрального статусу

Російських легкоатлетів можуть позбавити нейтрального статусу

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Відзначається, що за ситуацію з допінговим скандалом ВФЛА була оштрафована на 10 мільйонів доларів (5 з яких умовно) і тимчасово позбавлена членства в Міжнародній федерації легкоатлетичних асоціацій (World Athletics).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році діяльність ВФЛА була припинена через систематичні порушення росіянами антидопінгових правил.

9 грудня 2019 року WADA позбавило права Росію брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
допінговий скандал легка атлетика
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