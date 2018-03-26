Російських борців спіймали на лицемірстві після фото з українцями

Представники збірної України з вільної боротьби зробили загальне фото з російськими спортсменами. Борці з обох країни засвітилися разом на міжнародному турнірі в Болгарії.

Знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував російський тренер Таймураз Тигієв.

"Прямо зараз ми знаходимося на Міжнародному турнірі з вільної боротьби "Дан Колов і Нікола Петров" у Болгарії, де виступає наша збірна! Не можу не поділитися фотографією, де наші борці на чолі з Дзамболатом Іллічем Тедеєвим разом з борцями з України ще раз показали, що спорт поза політикою", - підписав фото Тигієв.

При цьому в коментарях йому нагадали про те, що збірна Росії з вільної боротьби відкрито виступала на підтримку президента Путіна.

Як повідомляв "Обозреватель", олімпійський чемпіон Олег Верняєв розповів про погрози через фото з суперником з Росії.