Російські бiйцi ММА побилися у прямому ефірі під час інтерв'ю

Російські бiйцi змішаних єдиноборств (ММА) Магомед Ісмаїлов і Володимир Мінєєв влаштували бійку в Москві на турнірі AMC Fight Nights: Winter Cup.

Обидва спортсмени не були учасниками безпосередньо турнірних зустрічей вечора. Після одного з поєдинків Мінєєв вийшов в октагон і викликав на бій Ісмаїлова.

"Ісмаїлов, я знаю, що ти тут! Вийди і скажи, коли ми будемо битися? А то всi люди думають, що ти злякався", – завив Мінєєв.

Після цього в клітку увійшов Магомед, також звинувативши опонента в боягузтві.

"Що зараз було тут? Хлопець хотів висловитися? Утік напевно", – відповів Ісмаїлов, зробивши обманний рух, як ніби нападає. Мінєєв сіпнувся, і у відповідь вдарив суперника мікрофоном. Після цього уродженець Нижнього Тагілу кинувся в атаку, намагаючись нокаутувати опонента. Зав'язалася бійка, яку довелося рознімати силовикам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зустріч у чемпіонаті Росії з вільної боротьби серед юніорів завершилася бійкою. Судді не стали з'ясовувати, хто був призвідником бійки і дискваліфікували обох спортсменів.