Російські легкоатлети – Путіну: стоїмо на порозі розвалу

Провідні російські легкоатлети Марія Ласіцкене, Сергій Шубєнков і Анжеліка Сидорова написали відкритий лист президенту РФ Володимиру Путіну, закликавши його врятувати російську легку атлетику.

"Наша стурбованість пов'язана з тим, що, маючи в нашій країні таку велика кількість спортивних структур, в яких працюють справжні професіонали, ми до сих пір не бачимо конкретного плану виходу з тривалої кризи. Саме тому ми змушені зараз звернутися безпосередньо до Вас. Ми вже пропустили Олімпійські ігри 2016, й існує серйозна ймовірність пропустити й майбутні Ігри в Токіо", – цитує видання РІА Новини текст листа.

Спортсмени відзначають, що російська легка атлетика знаходиться на порозі розвалу, а атлети та тренери, які не були причетні до допінгових махінацій, теж опинилися під ударом.

"Ми хочемо звернути увагу на катастрофічну ситуацію з нашим видом спорту. Ми стоїмо на порозі остаточного розвалу та знищення легкої атлетики. Ми дуже сподіваємося на те, що часи, коли атлети та тренери, які не заплямували свою репутацію, залишаються зі своєю бідою сам на один, незабаром закінчаться. Сподіваємося на Вашу участь і розуміння", – написано в зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські легкоатлети можуть втратити можливість виступати на міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором, якщо Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не виплатить штраф у розмірі 5 мільйонів доларів до 1 липня.

У 2015 році діяльність ВФЛА була припинена через систематичні порушення росіянами антидопінгових правил.

9 грудня 2019 року WADA позбавила права Росію брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.