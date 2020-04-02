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2 квітня • оновлено в 11:23
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Російські бійці вирішили зірвати турнір UFC 249

1.5т
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Російські бійці змішаних єдиноборств Іслам Махачев і Умар Нурмагомедов прийняли рішення не летіти на турнір UFC 249, який запланований на 18 квітня.

Як повідомляє видання Советский спорт, від поїздки на змагання відмовилася вся російська команда.

Іслам махачи і Умар Нурмагомедов

Іслам махачи і Умар Нурмагомедов

Fightnews.info

Нагадаємо, що Махачев мав битися з американцем Александером Ернандесом, а для двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова цей поєдинок міг бути дебютним в UFC. Суперником Умара мав стати Азур Хантер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хабіб оголосив, що не полетить на головний бій UFC 249 проти Тоні Фергюсона, оскільки не хоче ризикувати здоров'ям.

ЗМІ також назвали бійця, який з великою ймовірністю замінить Нурмагомедова, а глава UFC Дейна Уайт пообіцяв, що турнір відбудеться в заплановану дату.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасия идет нах
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
США закрыли любое авиасообщение, а у х0хлов виноваты русские бойцы.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Правильно сделали
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