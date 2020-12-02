Російська олімпійська чемпіонка відмовилася повертатися на батьківщину

Чотириразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання росіянка Анастасія Єрмакова відмовилася повертатися в РФ.

Коментуючи можливість працювати разом зі своєю колишньою партнеркою Анастасією Давидовою, 37-річна Єрмакова зізналася, що їй добре живеться в Італії, тому її не кличуть в Москву.

"Гадаю, що якщо в один день я вирішу повернутися в Росію і скажу їй: "Слухай, візьми мене на роботу", вона мені не відмовить. Але вона знає, що я тут облаштувалася, що у мене тут родина, діти, будинок. І не переманює. За весь цей час я не думала повернутися", – сказала Єрмакова в ефірі "МатчТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмакова розповіла, що насправді відбувалося в Італії під час пандемії коронавiрусу. Спортсменка зізналася, що "ситуація, дуже сильно розкручена".