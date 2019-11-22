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22 листопада • оновлено в 12:28
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IAAF жорстоко покарала Росію за допінг

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Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) тимчасово відсторонила сімох чиновників Всеросійської федерації легкої атлетики на чолі з президентом організації.

Як повідомляє "Спорт-Експрес", IAAF закінчила розслідування у справі Данила Лисенка, яке тривало понад 15 місяців. Російському стрибуну були пред'явлені звинувачення в умисному ігноруванні допінг-проб і фальсифікації документів.

Російська легка атлетика

Російська легка атлетика

Спорт-Експрес

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Представники міжнародної організації вважають, що в підробці даних брали участь не тільки сам спортсмен і його тренер, а й чиновники РФ. У зв'язку з цим від роботи тимчасово відсторонені президент і віцепрезидент організації, її виконавчий директор, начальник відділу спортивних програм і антидопінговий координатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через допінговий скандал Росія може залишитися без Євро-2020 та Олімпійських ігор-2020.

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