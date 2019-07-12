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Російська гонщиця отримала страшну травму — відео

1.2т Читати матеріал російською

Російська гонщиця Тетяна Сичова зламала хребет в аварії на п'ятому етапі ралі "Шовковий шлях", що проходить на території Монголії.

Дівчину на гвинтокрилі екстрено доправили в найближчу клініку, де їй діагностували компресійний перелом сьомого хребця.

Сичова виступала в класі Т3 у заліку автомобілів.

"У районі 22-го кілометра потрапили в аварію, в роудбуці було прописано: "яма 1 глибока". Вона виявилася глибиною вище автомобіля. Ми її перелетіли і задньою частиною авто вдарилися об край", — цитує штурмана екіпажу Олександра Алексєєва newsru.com.

Під час проведення ралі ніби злий рок витає над російськими гонщицями. На попередньому етапі мотогонщиця Анастасія Ніфонтова також потрапила в аварію і зламала ключицю.

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Місце
Монголія
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