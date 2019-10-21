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21 жовтня • оновлено в 14:11
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Російська фігуристка вперше в історії виконала суперскладний елемент

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Російська фігуристка Анна Щербакова встановила рекорд на етапі Гран-прі Skate America в Лас-Вегасі (США). Вона стрибнула два четверні лутца в довільній програмі.

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Як повідомляє "Чемпіонат", чемпіонка Росії чисто виконала каскад четверний лутц - потрійний тулуп і сольний четверний лутц. 15-річна спортсменка стала першою фігуристкою в історії, яка виконала без помилок два четверні лутца на міжнародних змаганнях.

За прокат Щербакова отримала 160,16 бала, з них 92,20 - за техніку. В результаті юна росіянка набрала 227,76 бала і здобула перемогу. Третє місце на змаганнях зайняла ще одна росіянка - Єлизавета Туктамишева.

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інша 15-річна російська фігуристка Олександра Трусова встановила два світових рекорди, що належали її співвітчизниці Аліні Загітовій.

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Тема
фігурне катання
Місце
США Лас-Вегас
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