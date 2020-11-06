Російська фігуристка розповіла, чи не заважають їй груди під час виступів

Олександр Чеканов Інші види спорту 15:14, 6.11.2020

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева відповіла на оригінальний запитання підписника в соціальній мережі Instagram.

Під час спілкування з чемпіонкою світу один з вболівальників запитав у спортсменки, чи не заважають їй груди під час прокатів.

Туктамишева нітрохи не збентежив таке питання. "Вони мені тільки допомагають", – написала Єлизавета.

Єлизавета Туктамишева поспілкувалася з вболівальниками в Instagram.

Крім того, росіянку запитали, що вона вибере – сон або секс. "Сонекс", – оригінально відповіла фігуристка.

Нагадаємо, Єлизавета Туктамишева відома своїми відвертими прокатами. Дівчина не соромиться роздягатися до білизни, а також закликала інших фігуристок наслідувати її приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева опублікувала голе фото, на якому прикрилася тільки книгою.

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