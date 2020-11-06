Російська фігуристка розповіла, чи не заважають їй груди під час виступів

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
1,8 т.
Єлизавета Туктамишева

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева відповіла на оригінальний запитання підписника в соціальній мережі Instagram.

Під час спілкування з чемпіонкою світу один з вболівальників запитав у спортсменки, чи не заважають їй груди під час прокатів.

Туктамишева нітрохи не збентежив таке питання. "Вони мені тільки допомагають", – написала Єлизавета.

Єлизавета Туктамишева поспілкувалася з вболівальниками в Instagram.

Крім того, росіянку запитали, що вона вибере – сон або секс. "Сонекс", – оригінально відповіла фігуристка.

Нагадаємо, Єлизавета Туктамишева відома своїми відвертими прокатами. Дівчина не соромиться роздягатися до білизни, а також закликала інших фігуристок наслідувати її приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева опублікувала голе фото, на якому прикрилася тільки книгою.

фігурне катанняЄлизавета Туктамишева