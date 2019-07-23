Російська чемпіонка замість прапора Росії відсвяткувала "золото" пледом в горошок

Російська стрибунка з жердиною Аксана Гатауллина відсвяткувала "золото" на юніорському чемпіонаті Європи-2019, розмахуючи не прапором, а пледом в горошок.

"Це були емоції і бажання поділитися радістю цієї перемоги з глядачами. Звичайно, дуже хотілося відсвяткувати перемогу з російським прапором в руках. На жаль, такої можливості ми зараз позбавлені. На емоціях взяла перше, що попалося під руку. Так сталося, що це виявився плед", – прокоментувала святкування сама Аксана.

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Представники Всеросійської федерації легкої атлетики додали (ВФЛА), що вчинок Гатаулліної не вважається порушенням регламенту для спортсменів, які виступають на міжнародних змаганнях ІААФ в нейтральному статусі.

Членство ВФЛА в IAAF призупинили у 2015 році. Офіційною причиною стало систематичне порушення антидопінгових правил російськими легкоатлетами.

З тих пір відсторонення неодноразово продовжувалося, останній раз це відбулося в березні 2019 року. Спортсмени РФ продовжать виступати на міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

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