Російська чемпіонка, яка намагалася скоїти суїцид, зробила несподівану заяву

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики росіянка Олександра Солдатова випустила відео, в якому назвала інформацію про спробу суїциду "повною неправдою".

"У пресі пишуть повний жах, повну неправду. У мене просто немає слів. Мені хочеться чи сміятися, чи плакати від того, що можна було таке написати без жодних доказів", – заявила спортсменка в ролику, опублікованому у Telegram-каналі Підйом.

Олександра Солдатова

Вона розповіла, що порізалась ножем під час приготування сніданку та вирішила професійно обробити рану.

"Вранці я готувала сніданок і порізалася, таке буває, в усіх буває. Їду на тренування і відчуваю, що рану краще заклеїти та обробити професійно, щоб не займатися самолікуванням. Я заїхала в лікарню та попередила тренера, що трохи запізнююсь. На цьому кінець всієї історії, зі мною все гаразд", – пояснила ситуацію 21-річна гімнастка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олександра Солдатова вчинила спробу самогубства, завдавши собі ножові поранення.

Тренерка спортсменки Анна Дьяченко заявила, що шокована останніми новинами, а в лікарні розповіли про стан гімнастки.

Пізніше з'явився перший коментар Солдатової, яка визнала, що зробила дурну помилку та жалкує про скоєне.

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