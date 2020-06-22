Російська чемпіонка Туктамишева показала спокусливий танець в купальнику

Єлизавета Туктамишева показала, як проводить час на відпочинку (фото – Instagram)

Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева порадувала своїх шанувальників новими фото і відео в купальнику.

Чемпіонка світу, яка відома своїми відвертими прокатами, на сторінці в соціальній мережі Instagram опублікувала два знімки, де вона позує на березі озера.

Єлизавета Туктамишева похвалилася фігурою купальнику Instagram Єлизавети Туктамишевої

Також 23-річна спортсменка представила відео зі спокусливим танцем. У ролику Туктамишева у розстебнутій сорочці продемонструвала кілька танцювальних рухів. "Якщо це компенсація за пропущену весну, то я згодна", – підписала пост фігуристка.

Єлизавета Туктамишева показала фото в купальнику Instagram Єлизавети Туктамишева

Фанати висловили захоплення фігурою Єлизавети. Всього за кілька годин пост російської фігуристки набрав 17,5 тисячі лайків і більше двох сотень коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єлизавета Туктамишева іронічно відреагувала на критику з боку деяких користувачів мережі, який дорікнули спортсменку у занадто відвертих фото.